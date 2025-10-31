DE
Einsatz an Zürcher Goldküste
Diebe brechen Polizeiauto auf – Polizei schnappt sie

Erfolg für die Zürcher Kantonspolizei: Zwei Männer stehen in Verdacht, mehrfach Autos aufgebrochen und daraus Wertgegenstände entwendet zu haben. Sie wurden festgenommen.
Publiziert: 15:17 Uhr
Die Fahnder konnten zwei Männer festnehmen.
Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Darum gehts

  • Polizei verhaftet zwei Männer wegen auffälligen Verhaltens in Männedorf
  • Verdächtige störten Fernbedienungssignal mit Jammer für Zugang zum Auto
  • Zwei 60-jährige Männer wurden nach mehreren Diebstählen festgenommen
Janine Enderli

Fahnder der Kantonspolizei beobachteten am Mittwoch in Erlenbach ZH zwei Männer, die sich verdächtig verhielten. Als diese mit ihrem Auto wegfuhren, folgten ihnen die Polizisten bis zu einem Parkplatz bei der Schiffsstation in Männedorf. 

Einer der Fahnder stellte dort sein ziviles Fahrzeug ab, verriegelte es mit der Fernbedienung und entfernte sich. Kurz darauf zeigten die Verdächtigen auffälliges Interesse an diesem Fahrzeug. Einer öffnete die Türe des Polizeifahrzeuges und stieg ein. Wenig später folgte der zweite Mann. Nachdem sie das Auto durchsucht hatten, wollten sie den Parkplatz wieder verlassen.

Signal der Fernbedienung durch Jamming gestört

Die Fahnder griffen zu und nahmen die beiden Tatverdächtigen – einen 60-jährigen Kroaten und einen 60-jährigen Serben – fest. Dabei stellten sie fest, dass diese das Signal der Fernbedienung mit einem sogenannten Jammer gestört hatten, wodurch das Auto unverschlossen blieb. So verschafften sie sich Zugang zum Fahrzeug.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer bereits an mehreren Orten Diebstähle aus Fahrzeugen verübt haben dürften. Weitere Abklärungen erfolgen durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft.

