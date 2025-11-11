Fahrtenzahlen bei Könizer Baumarkt müssen reduziert werden

Die umstrittene Anzahl an zulässigen Autofahrten zum Fachmarkt «Bauhaus» in Köniz muss auf die erlaubte Menge reduziert werden. Zu diesem Schluss kommt die kantonale Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion.

Der Kanton Bern will, dass der Bauhaus-Fachmarkt in Niederwangen das ursprünglich festgelegte Fahrtenkontingent einhält. (Symbolbild) Foto: JAKOB LANGWIESER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sie stützt mit ihrem Entscheid eine Beschwerde der Berner Regionalgruppe des Verkehrs-Club der Schweiz (VCS), wie diese am Dienstag mitteilte.

2019 flog auf, dass die deutsche Heimwerkerkette im Könizer Ortsteil Niederwangen seit Jahren das ursprüngliche Fahrtenkontingent zu ihrem Bauhaus-Fachmarkt überschreitet und mit falschen Zahlen operierte.

Es folgte ein jahrelanges juristisches Hickhack. Am Ende wollte die Gemeinde darauf verzichten, den Fachmarkt zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands zu verpflichten. Auch dagegen führte der VCS Beschwerde und erhielt nun vom Kanton Recht.