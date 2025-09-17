Polizei fasst zwei mutmassliche Einbrecherinnen in Küssnacht SZ

Die Kantonspolizei Schwyz schnappte zwei mutmassliche Einbrecherinnen in Küssnacht am Rigi SZ. (Symbolbild)
Am Dienstag kurz vor 14 Uhr hätten die Anwohner einen Einbruch in einem Haus in Rickenbach gemeldet und die mutmasslichen Täterinnen bei der Flucht beobachtet, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch in einer Mitteilung mit.
Dank präziser Signalements- und Fahrzeugangaben konnte das Fluchtfahrzeug wenig später in Küssnacht gestoppt werden, hiess es weiter.
Im Fahrzeug befanden sich zwei Frauen italienischer Herkunft im Alter von 23 und 25 Jahren, die vor Ort festgenommen wurden.