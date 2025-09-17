Polizei fasst zwei mutmassliche Einbrecherinnen in Küssnacht SZ

Die Kantonspolizei Schwyz hat am Dienstag in Küssnacht zwei Frauen festgenommen, die verdächtigt werden, zuvor in Rickenbach SZ einen Einbruch verübt zu haben. Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen, ob die beiden Frauen für weitere Straftaten verantwortlich sind.

Die Kantonspolizei Schwyz schnappte zwei mutmassliche Einbrecherinnen in Küssnacht am Rigi SZ. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Darum gehts Einbruch in Rickenbach, Täterinnen bei Flucht beobachtet

Fluchtfahrzeug dank präziser Angaben in Küssnacht gestoppt

Zwei Frauen, 23 und 25 Jahre alt, festgenommen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Am Dienstag kurz vor 14 Uhr hätten die Anwohner einen Einbruch in einem Haus in Rickenbach gemeldet und die mutmasslichen Täterinnen bei der Flucht beobachtet, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch in einer Mitteilung mit.

Dank präziser Signalements- und Fahrzeugangaben konnte das Fluchtfahrzeug wenig später in Küssnacht gestoppt werden, hiess es weiter.

Im Fahrzeug befanden sich zwei Frauen italienischer Herkunft im Alter von 23 und 25 Jahren, die vor Ort festgenommen wurden.