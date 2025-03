Nora Markwalder (43), Professorin für Strafrecht und Kriminologie an der Universität St. Gallen, spricht im Blick über den extremen Anstieg der Vergewaltigungsfälle in der Schweiz. Foto: NZZ-Photographen-Team

Qendresa Llugiqi Reporterin News

Die Zahl der Vergewaltigungsfälle in der Schweiz ist explosionsartig nach oben geschnellt: von 839 im Jahr 2023 auf 1086 im Jahr 2024 – ein Anstieg von etwa 30 Prozent. Oder: ein Plus von 247 Fällen in absoluten Zahlen. Das zeigt die am Montag veröffentlichte polizeiliche Kriminalstatistik des Bundes.

Zwar gab es auch in den Jahren davor jeweils eine Zunahme der Fälle – doch noch nie war diese so explosiv. Blick fragt bei Nora Markwalder (43), Professorin für Strafrecht und Kriminologie an der Universität St. Gallen, nach: Schwappt eine Welle von Sexualdelikten über die Schweiz? Die Antwort ist paradox: Die Zunahme an Vergewaltigungen ist etwas Positives!