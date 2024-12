Ehemann festgenommen Frau (†61) in Renens VD leblos aufgefunden

Am Dienstag wurde der Waadtländer Polizeizentrale mitgeteilt, dass eine Frau leblos in ihrem Familienhaus in Renens liege. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb das Opfer noch am Tatort. Der Ehemann wurde festgenommen