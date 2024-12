Düstere Statistik 2024 war das Rekordjahr der Bankomat-Sprengungen

In diesem Jahr sind in der Schweiz so viele Bankomaten gesprengt worden, wie noch nie. Nach Angaben des Bundesamtes für Polizei (Fedpol) jagten Kriminelle bis Mitte Dezember 25 Bankomaten in die Luft.