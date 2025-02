1/2 Die 40-jährige Rachel Wiss wird seit Samstag vermisst.

Angela Rosser Journalistin News

Seit Samstag wird die 40-jährige Rachel Wiss in Münchenstein BL vermisst. Die Polizei schreibt in einer Medienmitteilung, dass die Frau zuletzt um 10.30 Uhr am Samstagvormittag zu Hause gesehen wurde. Danach entfernte sie sich mutmasslich Richtung Tramhaltestelle «Heiligholz» in Münchenstein, so die Polizei weiter.

Die Frau ist 168 Zentimeter gross, von schlanker Statur und hat blonde Haare. Die Vermisste trägt eine braune knielange Parkajacke und allenfalls auch eine Brille. Weitere Angaben zur Kleidung seien nicht bekannt, heisst es in der Mitteilung.

Personen, welche sachdienliche Angaben über den Aufenthaltsort und Verbleib der Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal in Verbindung zu setzen. Telefon: 061 553 35 35