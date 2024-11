LKW kollidiert in Dietikon mit Zug

Auf einen Blick Drei Personen bei Unfall in Dietikon verletzt

Zug und Lastwagen kollidieren

Angela Rosser Journalistin News

Am Donnerstagnachmittag wurden bei einem Unfall in Dietikon drei Personen verletzt. Gegen 13.20 Uhr fuhr ein Lastwagen auf der Bremgartnerstrasse bergwärts und wollte links in die Ziergärtlistrasse einbiegen.

Ein Zug der BD-Bahn (Bremgarten-Dietikon-Bahn) war in derselben Richtung unterwegs und es kam zur Kollision zwischen dem Zug und dem LKW mit Triebwagen, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Lokführer bleibt unverletzt

Der 35-jährige LKW-Fahrer sowie sein 39-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall mittelschwer verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

Eine 15-Jährige, die sich im Zug befand, wurde leicht verletzt und zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gefahren. Der Führer der Lok blieb unverletzt. Die Bremgartnerstrasse zwischen der Windegg- und Rüternstrasse blieb bis kurz nach 16.30 Uhr gesperrt. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.