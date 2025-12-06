Berner Uni-Rektorin warnt vor politischem Druck auf Forschung

Rektorin Virginia Richter hat am Dies academicus der Universität Bern vor politischem Druck auf die Hochschulen gewarnt. Wissenschaft müsse frei bleiben - bei der Wahl von Themen, Methoden und Kooperationspartnern.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Besonders der Krieg in Gaza habe gezeigt, wie sehr Universitäten unter Erwartungsdruck stünden, sagte Richter am Samstag gemäss Redetext. Die Leitung der Universität sei gezwungen gewesen, schwierige Entscheide zu treffen.

Dabei habe sie Kritik auch aus den eigenen Reihen aufgenommen und das Gespräch gesucht. Ein Beispiel für gelingenden Dialog sei die Veranstaltungsreihe «Nachdenken über Nahost» gewesen, bei der israelische und palästinensische Stimmen zu Wort gekommen seien.

Auch Jan Palmowski, Generalsekretär des europäischen Uni-Netzwerks The Guild, wies in seinem Redetext auf die Bedeutung internationaler Kooperation hin. Internationale Forschung sei heute so umstritten wie lange nicht mehr - politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich.

Gleichzeitig sei sie unabdingbar, um globale Herausforderungen wie Klimawandel, Gesundheitsfragen oder technologische Entwicklungen zu bewältigen. Europa müsse sich der eigenen Verantwortung stellen und Internationalisierung aktiv gestalten.

Fünf Frauen erhielten ein Ehrendoktorat, darunter die Kunstvermittlerin und Kuratorin Bice Curiger. Sie wurde als kritische Beobachterin gewürdigt, die das Kunstsystem nicht verkläre, sondern befrage.