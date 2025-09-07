So schön strahlte der Blutmond über der Schweiz

Darum gehts
- Blutmond begeisterte weltweit, Schweizer beobachteten das Himmelsspektakel
- Leser teilten Fotos aus verschiedenen Schweizer Kantonen und Ferienorten
- In Allschwil BL wartete rund ein Dutzend Leute auf den Blutmond
Der Blutmond begeisterte am Sonntag die ganze Welt. Auch in der Schweiz wurde rege gen Himmel geschaut. «Mein Sohn hat Fotos mit seinem Teleskop aufgenommen», so eine Leserin. In Allschwil BL wartete rund ein Dutzend Leute «gespannt, bis der Blutmond endlich zu sehen ist», wie eine weitere Leserin berichtet.
Auch aus Wolfwil SO grüsste ein Leser mit einem spektakulären Bild. Das Himmelsspektakel zeigte sich auch in Bettmeralp im Kanton Wallis, wo die blutrote Kugel über den Bergspitzen zu erkennen war. Auch in Kriens LU thronte der Mond über den Hügeln.
Blutmond-Bilder aus den Ferien
Im Kanton Bern schauten sich ausserdem viele Leute zusammen den Blutmond an, wie Aufnahmen von Keystone-SDA zeigen. Die vielen Menschen versammelten sich, um das Spektakel gemeinsam erleben zu können.
Einige der Blick-Leser und -Leserinnen grüssten mit Blutmond-Bildli aus den Ferien. So strahlte der Mond auch über dem Plattensee in Ungarn, im französischen Avignon über dem örtlichen Schloss und in Ägypten.