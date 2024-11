Zwei Soldaten der Schweizer Armee vor der Haustür – damit hatte Anna Herfter nicht gerechnet. Wenig später zogen vier Soldaten auf ihren Hof in der Nähe von Winterthur ein und machten es sich in der Scheune gemütlich.

1/4 Die Deutsche, die erst kürzlich in die Schweiz gezogen ist, bekam Überraschungsbesuch von der Schweizer Armee. Foto: Tiktok/@anna.herfter

Auf einen Blick Deutsche Familie beherbergt Schweizer Soldaten auf ihrem Pferdehof in Winterthur

Soldaten helfen bei Reparaturen und bringen Schokolade als Geschenk mit

Vier Soldaten übernachten eine Woche lang auf dem Heuboden der Familie Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Christina Benz Redaktorin News

Anna Herfter (36) konnte ihren Augen kaum trauen, als sie eines Abends die Haustür öffnete – und zwei Soldaten der Schweizer Armee davor standen. Die beiden Männer berichteten von einem Einsatz und stellten ihr dann eine für sie völlig verrückte Frage: «Sie haben gefragt, ob wir Platz hätten für vier Soldaten», erzählt die Deutsche auf Tiktok.

Nach kurzem Zögern zeigte sie den Männern den Heuboden. «Den fanden sie super, und jetzt übernachtet die Schweizer Armee für eine Woche bei uns – verrückt.» Noch am selben Abend zogen vier Soldaten auf ihrem Hof ein – aber nicht ohne ein Geschenk: Sie brachten «feine Schoggi» und Guetzli mit.

In Deutschland hätte sie Nein gesagt

Herfter wohnt erst seit kurzem in der Schweiz. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Zwillingen zog die 36-Jährige auf einen Pferdehof in der Nähe von Winterthur. Sie ist leidenschaftliche Reiterin und bezeichnet sich auf Tiktok als «Schweiz-Liebhaberin».

«Wäre das in Deutschland passiert, ich bin ganz ehrlich, hätte ich Nein gesagt. Man hört ja immer wieder von komischen Leuten.» Aber in ihrer neuen Heimat habe sie ein gutes Gefühl gehabt. «Ich habe der Schweiz einfach vertraut – wird schon gut gehen.»

Die Männer packen im Hof mit an

«Tagsüber haben die Soldaten neben den Patrouillen nicht viel zu tun. Deswegen hat mir der Kommandant gesagt, ich soll ihnen Aufgaben geben», sagt die 36-Jährige zu «20 Minuten». Sie wisse genau, wo die Soldaten helfen können: Eine Tür an der Pferdebox hakt, und im Haus warten noch Lampen auf die Montage.

Die vier Soldaten absolvieren gerade ihren Wiederholungskurs (WK). Armeesprecher Matthias Wolken erklärt der Zeitung, dass Armeeangehörige nicht immer einen Schlafplatz in einer Kaserne oder einem Waffenplatz erhalten, wenn sie eine Aus- oder Weiterbildung ausserhalb der Waffenplätze absolvieren. «So kommt es durchaus vor, dass die Truppe auf Bauernhöfen übernachtet. Das geschieht aber immer in Absprache mit dem Eigentümer», so Wolken.

Laut dem Militärgesetz haben diese sogar die Pflicht, ihre Grundstücke für militärische Übungen zur Verfügung zu stellen. Alles in allem habe die Armee aber gute Erfahrungen mit den Grundstückbesitzern gemacht.

«Nur die Toilette würde ich ungern anbieten»

«Ich habe ihnen auch angeboten, eines der Bäder zum Duschen zu nutzen. Nur die Toilette würde ich ungern anbieten», sagt sie zu «20 Minuten». Dafür haben die vier eine Abmachung mit einer nahe gelegenen Tankstelle getroffen.

Für Herfter ist klar: Sie würde wieder jemanden aufnehmen. Sie ist zufrieden und schwärmt auf Tiktok: «Mit den Jungs läuft alles super, die sind nett und ganz toll.»