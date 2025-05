Deutlich zu spüren Erdbeben mit Stärke 3,1 in der Region Mürren BE

Ein Erdbeben der Stärke 3,1 erschütterte am Sonntag die Region 10 km südöstlich von Mürren BE. Der Schweizerische Erdbebendienst registrierte das Beben um 13.30 Uhr, das in der Nähe des Epizentrums deutlich spürbar war.

