Fast alle Zuger Gemeinden machen im Dezember Sonntagsverkäufe

Die Zuger Gemeinden haben ihre Bewilligungen für die Sonntagverkäufe im Dezember gesprochen. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am 15. und 22. Dezember von 10 bis 17 Uhr geöffnet haben die Gemeinden Zug, Baar, Cham, Hünenberg, Steinhausen und Unterägeri, wie der Kanton Zug am Donnerstag mitteilte. Die Gemeinde Risch/Rotkreuz wird dagegen am 8. Dezember sowie am 22. Dezember Sonntagsverkäufe durchführen.

Es sei jedoch den einzelnen Geschäften überlassen, ob sie von der Bewilligung für den Sonntags- und Feiertagsverkauf Gebrauch machen wollen oder nicht, wie es hiess.