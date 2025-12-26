Ostschweiz-Reporter Sandro Zulian macht die Piste unsicher

Das Wetter ist perfekt, der Alltag weit weg. Jetzt fehlt nur noch der Schnee! Blick-Reporter Sandro Zulian ist heute im Skigebiet Flumserberg unterwegs.

Sandro Zulian Reporter News

Im Unterland hat es Nebel, in den Bergen Sonne «Weihnachten und Neujahr ist eine spezielle Zeit für uns. Normalerweise geht es am 26. Dezember mit der Saison so richtig los», erzählt Mediensprecherin Katja Wildhaber im Gespräch mit Blick-Reporter Zulian. Am dritten Weihnachtsfeiertag werde ein Ansturm auf den Pisten erwartet: «Im Unterland hat es Nebel und wahrscheinlich haben alle schon etwas gefeiert. Da geht man gern in die Berge und an die Sonne. Darum sind hier alle herzlich willkommen.» Perfekte Aussichten auf der Piste Diesen Anblick bekommen Skitouristen fast nie zu sehen Was viele Skitouristen nie zu Gesicht bekommen: Die frisch präparierte Piste um 7.55 Uhr. Das Bild hat Katja Wildhaber (44), Mediensprecherin der Flumserberg Bergbahnen, heute früh geschossen. Sie sagt: «Einfach ein Traum!» Skibrille kaputt – doch Rettung naht Blick-Reporter Sandro Zulian ist am Freitag im Skigebiet Flumserberg unterwegs. Der Tag fängt mit einer unschönen Überraschung an. Seine Skibrille ist zu Bruch gegangen. Ärgerlich! Doch die Verantwortlichen der Flumserberg Bergbahnen sorgen innert weniger Minuten für Ersatz und schenken Blick eine Skibrille. Gott sei Dank. Ab gehts auf die Piste! Ende des Livetickers

Leise rieselt der Schnee! Pünktlich zu Weihnachten hat es endlich in mittelhohen Lagen geschneit. Wenn auch nur ein bisschen. Im Skigebiet Flumserberg sind elf von 17 Anlagen offen und 22 von 65 Pistenkilometern.

Ostschweiz-Reporter Sandro Zulian stürzt sich für Blick ins Pisten-Getümmel.

Die gute Nachricht: Es hat auch auf mittlerer Höhe nun grossflächig Minusgrade, was für die Beschneiung eine Voraussetzung ist.

Schneeschicht ist zu dünn

Die Bergbahnen können immerhin mit einer guten Nachricht aufwarten: Derzeit sind schweizweit 45 Prozent der gesamten Pistenkilometer befahrbar, bei knapp zwei Dritteln geöffneter Anlagen.

Doch selbst dort, wo es nun etwas Schnee hingeworfen hat, herrscht noch keine Euphorie. «Die hauchdünne Schneeschicht kann nicht mit dem Pistenfahrzeug präpariert werden», erklärte Peter Beeli (64), VR-Präsident der Bergbahnen Hochwang GR, im Blick. Sein Skigebiet verfügt nur über wenig Beschneiungsanlagen und ist auf Naturschnee angewiesen.