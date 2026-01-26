Foodtrend macht Guetzli und Joghurt zum Verkaufsschlager

Einfach zwei Zutaten kombinieren, schon kann man einen Käsekuchen schlemmen. Das verspricht ein neuer Foodtrend aus Japan. Auch in der Schweiz wirkt er sich mittlerweile auf die Supermarktregale aus.

Es klingt zu gut, um wahr zu sein. Einfach ein paar Guetzli in einen Becher griechisches Joghurt stecken und das ganze über Nacht in den Kühlschrank stellen. Das Ergebnis ist der virale «Japanese Cheesecake». Das einfache Dessert soll gleich schmecken wie ein richtiger Käsekuchen.

Ursprünglich kommt der Trend, wie der Name schon verrät, aus Japan. Dort haben zwei Food-Influencer griechisches Joghurt und klassische Zuckerkekse für das simple Dessert verwendet. Als der Trend dann in die USA überschwappte, wurden Sablé-Guetzli durch Biscoff-Cookies des Herstellers Lotus ersetzt. Die seien deutlich würziger, schmeckten stärker nach Caramel, schreibt es das Magazin «Food & Wine».

Mittlerweile gibt es im Internet gefühlt Hunderte Variationen des schnellen Käsekuchens. Von Tiramisu-Abwandlungen mit Espresso, Mascarpone und Löffelbiskuit bis hin zu Pistazien- oder Schokolade-Varianten.

Starke Nachfrage der Zutaten in der Schweiz

Hierzulande scheint die Variante mit Joghurt und Lotus-Guetzli ganz beliebt zu sein. Diese zwei Zutaten sind es zumindest, die in den Schweizer Supermärkten gerade zu Verkaufsschlagern avancieren.

Coop musste wegen der steigenden Nachfrage nach griechischem Joghurt und Lotus-Guetzli bereits reagieren, wie es auf Anfrage von Blick heisst. Bei Denner zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Griechisches Joghurt sei schon seit längerem immer beliebter geworden. «In den letzten Wochen haben die Verkäufe noch einmal zugenommen. Der Hype macht sich bemerkbar.» Bei der Migros scheint der «Japanese Cheesecake» noch keinen Einfluss auf die Verkaufszahlen zu haben.

Wer bis jetzt den Food-Trend nicht ausprobiert hat, muss keine Angst haben. Zu Joghurt- und Guetzli-Engpässen werde es in der Schweiz voraussichtlich nicht kommen, teilt Denner mit. Coop schreibt auf Anfrage: «Die Regale werden laufend aufgefüllt. Wir beobachten die Entwicklung und können frühzeitig reagieren, sollten wir mehr Mengen benötigen.»

