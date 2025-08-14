Winterthurer Polizei sichert SVP-Veranstaltung

Die Stadtpolizei Winterthur hat am Mittwochabend den Sonderparteitag der SVP geschützt. Linksextreme hatten Störaktionen angekündigt. Rund 80 Personen demonstrierten gegen die SVP.

Die Stadtpolizei Winterthur sicherte am Mittwoch eine Veranstaltung der SVP. Im Vorfeld gab es angekündigte Störaktionen aus dem linksextremen Umfeld. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Polizisten sprachen vier Wegweisungen aus, wie die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag mitteilte. Grössere Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Das Sicherheitsdispositiv trennte Demonstrierende und Veranstaltung. Der Einsatz wurde gegen 22 Uhr beendet.

Die SVP des Kantons Zürich veranstaltete auf dem Neumarktplatz einen Sonderparteitag. Dabei beschlossen die rund 200 Teilnehmenden die Lancierung der kantonalen Initiative «Recht auf Heimat - Wohnige für eusi Lüüt» gegen den Wohnungsmangel.