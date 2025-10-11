Gegen 16 Uhr wurde Claudia Renggli (68) am Bahnhof Luzern das letzte Mal gesehen. Von da lief sie in unbekannte Richtung weg, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Vermisste ist dement und dürfte verwirrt sein, heisst es in der Mitteilung weiter.
Die Frau ist 165 Zentimeter gross, schlank und hat braune kurze Haare. Zuletzt trug die 68-jährige Frau Jeans und einen dunkelblauen Pullover. Auffällig sind besonders ein blaues Baseballcap, sowie neongelbe Schuhe, welche die Vermisste tragen dürfte.
Personen, die Angaben oder Hinweise zum Verbleib der 68-Jährigen machen können, werden gebeten, sich direkt unter 041 248 81 17 bei der Polizei zu melden.
