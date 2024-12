1/7 Viele freuen sich auf das Feuerwerk an Silvester. Foto: Keystone

Raketen, Kracher und Böller. Hauptsache, es ist schön laut. So wird vielerorts Silvester gefeiert. Doch gerade für Tiere ist die Knallerei der blanke Horror. Der plötzlich auftretende, ungewohnte Lärm in der Silvesternacht – und häufig auch schon in den Stunden zuvor – versetzt sie in Angst und Schrecken. Es kann auch zu dauerhaften Gehörschäden kommen.

Manche halten dann ihre Tiere im Arm, versuchen, sie zu beruhigen. Andere suchen lieber gleich das Weite. Dorthin, wo es ruhig ist. Es muss nicht gleich ein abgelegenes Haus in der Natur sein. Herrchen und Frauchen tummeln sich während Silvester zum Beispiel auch gerne an Flughäfen.

Auch am Flughafen Zürich. «Der Flughafen ist tatsächlich ein beliebter Ort bei Hundebesitzern über den 1. August und über Silvester», sagt Sprecherin Bettina Kunz zu Blick. Und nicht nur das: Es gibt auch spezielle Angebote für Hundebesitzer. Kunz weiter: «In den beiden Hyatt-Hotels im Circle gibt es über Silvester ein spezielles Angebot. Das wird rege genutzt und gebucht. Die Hotels eignen sich aufgrund ihrer schallisolierten Zimmer und der Nähe zum Circle Park besonders gut.»

Das Angebot nennt sich «Happy Dog». In der Beschreibung dazu heisst es: «Das Angebot umfasst neben der Übernachtung für Mensch und Tier ein bequemes Hundebett, das eigens für den Aufenthalt bereitgestellt wird. Zudem erhält Doggy einen Fressnapf, damit auch seine Bedürfnisse rundum versorgt sind. Frühstück ist auch das Abendessen enthalten – ein Experience Dinner im Babel Restaurant, exklusive Getränke.» Kostenpunkt: ab 330 Franken.

«Knallerhunde»-Angebot mit Silvesterbuffet

Nicht nur am Flughafen Zürich gibt es ein extra Angebot für Hundebesitzer. Auch in Deutschland suchen Herrchen und Frauchen ihre Ruhe an Flughäfen. Zum Beispiel am Flughafen Köln/Bonn. «Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass viele Hundebesitzer unseren Flughafen zum Jahreswechsel aufsuchen», sagt Lukas Weinberger vom Kölner Flughafen zur «Rheinischen Post». Er gehe davon aus, dass es dieses Jahr wieder viele Hunde haben wird. Er betont jedoch: «Wir haben aber kein spezielles Angebot für Hundebesitzer.»

Auch die Hotels in der Umgebung wissen, dass Herrchen und Frauchen gerne in die Nähe vom Flughafen kommen. Im Moxy Cologne Bonn Airport-Hotel gibt es deswegen extra das Angebot «Knallerhunde». Mit dabei unter anderem: Silvesterbuffet und Goodie-Bag für den Hund. Das Angebot ist so beliebt, dass es bereits ausgebucht ist.