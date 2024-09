«Das war keine Tat im Wahn» Miss-Schweiz-Finalistin zerstückelt – Psychiater über den Horror von Binningen

Der Fall Binningen schockiert die Schweiz: Ein Ehemann tötete seine Frau und zerstückelt danach auf grausame Weise ihre Leiche. Was muss in einem Menschen vorgehen, der so handelt? Blick hat beim forensischen Psychiater Thomas Knecht nachgefragt.