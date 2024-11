Am Montag zogen unbewilligte Demos gegen Gewalt an Frauen durch Basel und Zürich. In Basel versammelten sich 200 Personen, in Zürich zog ein Demozug durch die Langstrasse.

Hunderte ziehen an unbewilligten Demos durch Zürich und Basel

Angela Rosser Journalistin News

Alle zwei bis drei Wochen stirbt in der Schweiz eine Frau durch Femizid. Im Jahr 2024 sind es bis November bereits 18. Die Zahl der Frauen, die Gewalt erfahren, ist noch viel höher. Am 25. November fanden zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen vielerorts Kundgebungen und Aktionen statt.

In Basel und in Zürich kam es zu diesem Anlass am Montagabend zu unbewilligten Demonstrationen. Im Internet wurde vorher dazu aufgerufen, sich zu treffen und gegen geschlechterspezifische Gewalt zu demonstrieren.

Keine Gespräche mit Dialogteam

Wie der Kanton Basel-Stadt in einer Mitteilung schreibt, versammelten sich am Montagabend kurz vor 18 Uhr Personen zur unbewilligten Kundgebung auf dem Marktplatz. Die Kantonspolizei Basel-Stadt sei vor Ort gewesen und habe den Kontakt zu den Demonstrierenden gesucht. «Diese waren jedoch nicht zu einem Gespräch mit dem Dialogteam bereit», heisst es in der Mitteilung.

Kurz vor 19 Uhr zog die Gruppe von rund 200 Personen Richtung Kleinbasel. Die Demonstrierenden skandierten Parolen wie: «Das Patriarchat mordet!» und «Hoch die internationale Solidarität».

Im Demo-Zug sollen sich auch einige vermummte Personen befunden haben. Aufgrund der Demonstration kam es zu Behinderungen des öffentlichen Verkehrs. Auch kam es zu Sprayereien an Fassaden und Schaufenstern, und es wurden Pyros gezündet. Kurz vor 20 Uhr löste sich die Demonstration auf.

Demozug an Zürcher Langstrasse

Auch in Zürich kam es am Abend zu einer unbewilligten Demonstration. Im Internet wurde dazu aufgerufen, sich auf dem Helvetiaplatz, auch «Ni una Menos»-Platz genannt, zu versammeln und um 19 Uhr gemeinsam zu demonstrieren.

Die Demonstrierenden seien auch hier teilweise vermummt gewesen und es wurden Pyros und Feuerwerk gezündet. Vorsorglich positionierte die Polizei einen Wasserwerfer auf der Demoroute an der Langstrasse. Kurz nach 20.30 Uhr marschierte der Demozug, begleitet von Einsatzfahrzeugen der Stadtpolizei Zürich, über die Langstrasse Richtung Helvetiaplatz und löste sich auf.