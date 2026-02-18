Im Spital Bülach darf die Hündin «Oriana» bis auf die Intensivstation. Der Besuch des Sozialhundes hat laut Spital eine beruhigende Wirkung auf Patientinnen und Patienten.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Spital Bülach darf die Hündin «Oriana» bis auf die Intensivstation. Der Besuch des Sozialhundes hat laut Spital eine beruhigende Wirkung auf Patientinnen und Patienten.

Begegnungen mit Hunden helfen Stress und Angst abzubauen sowie Herzfrequenz und Blutdruck positiv zu beeinflussen, wie das Spital Bülach am Mittwoch mitteilte. Durch seine ruhige und freundliche Präsenz schaffe der Sozialhund eine besondere Atmosphäre.

Seltener Fall

Der Hund könne die Stimmung aufhellen, Hoffnung schenken und die Motivation fördern, sich zu bewegen oder aktiv an therapeutischen Übungen teilzunehmen. Für viele Patientinnen und Patienten bedeute der Sozialhund ein Stück Normalität im herausfordernden Spitalalltag. Auch Angehörige würden profitieren: In emotional belastenden Situationen könne der Hund Trost und Entspannung bringen.

Labrador «Oriana» kommt auf Wunsch in der Palliativabteilung und auf der Intensivstation zum Einsatz. Letzteres ist in der Schweiz bisher nur im Kantonsspital Glarus und in Bülach möglich.

Gängiger Einsatz in Spitälern

Neu sind Hunde in Spitälern aber nicht. Schon seit 2019 ist Zwergpudel «Hero» im Spital Männedorf im Einsatz. Im Spital Zollikerberg wiederum beruhigte «Chico» schon damals die Patientinnen und Patienten der Palliativ- und Geriatriestation. Das Kantonsspital Winterthur bietet auf seiner Palliativabteilung gar Besuche von diversen Hunden an, wenn Patienten dies wünschen.

Wichtig ist bei den Einsätzen die Hygiene. «Oriana» wird vor und nach jedem Besuch intensiv gereinigt und regelmässig tierärztlich untersucht, wie das Spital Bülach schreibt. Auch die Sicherheit stehe im Fokus. Das Sozialhundeteam sei speziell geschult. Die Hundeführerin und «Oriana» haben eine achtmonatige Ausbildung bei der Stiftung Schweizerische Blindenhunde in Allschwil BL absolviert. Hundeführerin Christina Bucher ist zudem diplomierte Pflegefachfrau.