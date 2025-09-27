Dank Joker-Zahlen Die Schweiz hat einen neuen Lottomillionär

Die Schweiz hat einen neuen Lottomillionär. Ein Spieler oder eine Spielerin hat dank den sechs richtigen Joker-Zahlen 093794 in der korrekten Reihenfolge eine Million Franken gewonnen.

Publiziert: 18:30 Uhr | Aktualisiert: 18:32 Uhr