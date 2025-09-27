DE
FR
Abonnieren

Dank Joker-Zahlen
Die Schweiz hat einen neuen Lottomillionär

Die Schweiz hat einen neuen Lottomillionär. Ein Spieler oder eine Spielerin hat dank den sechs richtigen Joker-Zahlen 093794 in der korrekten Reihenfolge eine Million Franken gewonnen.
Publiziert: 18:30 Uhr
|
Aktualisiert: 18:32 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Für die nächste Ziehung am Mittwoch befinden sich 30,2 Millionen Franken im Jackpot. (Archivbild)
Foto: GAETAN BALLY
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Jackpot hingegen wurde nicht geknackt. Die richtigen sechs Zahlen wären 3, 15, 18, 22, 31 und 38 gewesen, die Glückszahl lautete 1, die Replay-Zahl 9, wie Swisslos mitteilte.

https://www.swisslos.ch/de/swisslotto/einzeltipps/spielen.html

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen