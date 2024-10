2222 Franken pro Monat während fünf Jahren gewonnen

Jemand in Portugal gewann am Donnerstag eine Rente von monatlich 2222 Franken für fünf Jahre. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nur die Traumzahl 1 fehlte. Den Hauptgewinn holte deshalb niemand.

Die monatliche Zahlung wurde in Portugal gewonnen. In der Schweiz wird das Glücksspiel von Swisslos in der Deutschschweiz und dem Tessin und von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22'222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und Donnerstag statt.