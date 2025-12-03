Tram erfasst Mädchen (10) – verletzt

Am Dienstagnachmittag kam es bei der Tramhaltestelle «Muttenz Dorf» in Muttenz BL zu einer Kollision zwischen einem Tram und einem Kind. Dabei wurde das Kind leicht verletzt. Eine Trampassagierin wurde durch die Kollision ebenfalls verletzt.

Unfall in Muttenz BL: Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 56-jähriger Chauffeur mit seinem Tram der Linie 14 bei der Haltestelle «Muttenz Dorf» los in Richtung Basel.

Gleichzeitig wollte ein zehnjähriges Mädchen die Gleise bei der Haltestelle überqueren. Dabei übersah das Mädchen das Tram, das trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig stoppen konnte. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Mädchen und dem Tram.

Die Fussgängerin wurde beim Unfall leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch kontrolliert. Aufgrund der Notbremsung stürzte im Inneren des Trams eine 56-jährige Frau und wurde dabei verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.