Crash in Meilen ZH
Mann (21) kracht mit BMW in Baum und landet in Vorgarten

Die Verwüstung auf den Bildern sprechen Bände: Ein 21-Jähriger verlor am Freitag in Meilen die Kontrolle über sein Auto und verursachte einen Unfall. Der Grund: eine mutmassliche Raserfahrt.
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Der BMW kam in einem Vorgarten zum Stillstand.
Foto: BRK News
Janine Enderli und Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitagmorgen in Meilen ZH zwei mutmassliche Raser festgenommen. Ein 21-Jähriger verlor wohl wegen übersetzter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Auto.

Der 21-Jährige krachte auf der Bergstrasse mit seinem BMW in einen Baum und danach in mehrere Container, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Das Auto blieb schwer beschädigt vor einem Hauseingang stehen, der Fahrer blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei nahm auch den Lenker eines zweiten Autos fest, gegen die beiden Schweizer wird wegen eines Raserdelikts ermittelt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der Unfall ereignete sich gegen 6.15 Uhr. Die Bergstrasse blieb bis 10.30 Uhr gesperrt.

