Bundesgericht hat entschieden Vergewaltigungs-Urteil gegen Islamwissenschaftler Ramadan bestätigt

Der Genfer Islamwissenschaftler Tariq Ramadan ist rechtskräftig wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung ist verurteilt. Das Bundesgericht hat die Freiheitsstrafe von drei Jahren bestätigt und seinen Rekurs zurückgewiesen.

Publiziert: vor 17 Minuten