1/7

vor 38 Minuten Fällt die Verbrennung ins Wasser? Es regnet, regnet und regnet. Von Sonne keine Spur. Besuchende suchen Unterschlupf im Festzelt, die Festbänke im Freien sind klitschnass – und bleiben fast gänzlich leer. Die Böögg Verbrennung dürfte also wohl länger dauern. Oder fällt sie gar ins Wasser? 1/4 Die Festbänke sind dank Dauerregen nicht sonderlich einladend. vor 44 Minuten Erste Bilder vom Böögg Der Böögg steht! Von Heiden AR aus schaut er in Richtung Zürich. Im Hintergrund können Besuchende eine malerische Aussicht über den Bodensee geniessen. Werbung vor 48 Minuten Böögg-Verbrennung im Appenzell: Blick ist vor Ort Nach der gescheiterten Böögg-Verbrennung in Zürich startet am Samstag ein zweiter Versuch in Heiden AR. Blick ist vor Ort und wird euch Live auf dem Laufenden halten. Ende des Livetickers

Heute jagt es dem Böögg endlich den Kopf ab. Zum ersten Mal in der Geschichte des Zürcher Festes konnte der Scheiterhaufen im April nicht auf dem Sechseläutenplatz angezündet werden – weil das Wetter verrückt spielte und der Wind zu stark wehte. Es war historisch. Nun geht es dem Schneemann im Gastkanton Appenzell Ausserrhoden an den Kragen.

Der Böögg-Bauer Lukas Meier bewahrte ihn die letzten zwei Monate sicher in seinem Lager auf. «Im Keller hat er die vielen Regengüsse der letzten Zeit trocken überstanden.» Noch immer trägt der Böögg seinen Appenzeller Gurt und hat die Appenzeller Pfeife im Mund. Nur die Knaller hat Meier vorübergehend entfernt. Diese montiert er heute Morgen wieder, bevor er den 3,5 Meter grossen und 100 kg schweren Schneemann mit einem Lastwagen nach Heiden AR transportiert. «Dann kann er hoffentlich so richtig vertätschen», sagt Lukas Meier.

Mit dem Fest in Heiden AR wird der Böögg bereits zum zweiten Mal ausserhalb der Stadt Zürich verbrannt. Zum ersten Mal war dies im April 2021 auf der Teufelsbrücke in der Schöllenenschlucht im damaligen Gastkanton Uri der Fall. «Es ist speziell, wenn der Böögg nicht in Zürich verbrennt. Andererseits finde ich es schön, wenn sich solche Brauchtümer vermischen. Appenzell Ausserrhoden hat selber viele Bräuche, deshalb passt dieser Kanton sehr gut», so Meier, der den Zürcher Böögg bereits zum siebten Mal gebaut hat.

Um Punkt 18 Uhr soll das Feuer in Heiden AR entfacht werden. Lukas Meier ist zuversichtlich, dass diesmal alles klappt. Nur die Wettervorhersage stimmt ihn skeptisch: «Wenn ich die Prognose anschaue, regnet es um 18 Uhr in Strömen. Das nervt mich.» Brennen sollte der Schneemann erfahrungsgemäss aber trotzdem. «Im schlimmsten Fall dauert es einfach ein wenig länger.»

Der Tipp des Böögg-Bauers: «9 Minuten und 22 Sekunden.» Bleibt nur zu hoffen, dass das Sommerwetter danach auch wirklich kommt.