Brand Unangenehmer Rauch bei Brand in Entsorgungsfirma bei Sissach BL

In einer Entsorgungsfirma in Sissach BL ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Dieses führte zu einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand.

Publiziert: 06:03 Uhr | Aktualisiert: vor 43 Minuten