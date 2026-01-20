In einer Kindertagesstätte im Zürcher Kreis 9 kam es am Montag zu einem Brand. Die Stadtpolizei Zürich nahm in diesem Zusammenhang eine Person fest.

Kurz vor 17 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich wegen eines Brandes in einer Kita im Zürcher Kreis 9 alarmiert. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, konnten die ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand rasch löschen.

Verletzte gab es keine. «Die anwesenden Kinder und Betreuerinnen und Betreuer konnten die Kita verlassen», sagt der Mediendienst. Wie die Polizei weiter informiert, könne ein Delikt nicht ausgeschlossen werden.

In diesem Zusammenhang nahm die Polizei eine Mitarbeiterin der Kita fest und brachte sie für weitere Abklärungen auf die Wache. Zur Spurensicherung rückten Fachkräfte desForensischen Instituts Zürich und Brandermittler der Kantonspolizei Zürich aus.