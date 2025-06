In der Nacht auf Freitag brannte es auf einem Bauernhof in Gränichen AG lichterloh. Insgesamt brannten zwei Gebäude nieder. Der Sachschaden ist immens.

Angela Rosser Journalistin News

Um 23.45 Uhr ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung über einen Brand in Gränichen ein. Auf dem Areal eines Bauernhofs brannte eine Lagerhalle lichterloh. Zwei Gebäude wurden dabei komplett zerstört. Wie Mediensprecher Bernhard Graser auf Anfrage von Blick erklärt, befanden sich in dem Gebäude aber keine Tiere. «Die Kühe und Kälber befanden sich in einem anderen Gebäude und konnten von der betroffenen Familie auf die Weide getrieben werden», so Graser.

Es kamen auch keine Menschen zu Schaden. «Den Löschkräften gelang es, den Stall vor den Flammen zu schützen», schreibt die Kantonspolizei. «Jedoch befanden sich in der Halle mehrere Fahrzeuge wie Traktoren, ein Mähdrescher und Maschinen», heisst es. «Der Schaden ist enorm, kann jedoch noch nicht beziffert werden.»

Die Brandursache ist noch unklar und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, heisst es abschliessend.