Im Quartier Röhrliberg in Cham brach am Montag ein Brand aus. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt. Leservideos zeigen die riesigen Flammen.

Inferno in Zuger Hochhaus – eine Person verletzt

Brand in Cham

Im Quartier Röhrliberg in Cham ZG kam es am Montagabend zu einem Brand.

Darum gehts Brand in Chamer Hochhaus: Eine Person verletzt, Feuerwehr im Grosseinsatz

Videos zeigen Flammen und Rauchschwaden

Angela Rosser Journalistin News

In einem mehrstöckigen Hochhaus in Cham im Kanton Zug kam es am Montag zu einem Brand. Wie die «Zuger Zeitung» schreibt, ist die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot ausgerückt. Die Meldung bei der Polizei ging gegen 18 Uhr ein.

«Aktuell kann ich bestätigen, dass mindestens eine Person beim Feuer verletzt worden ist», sagte Frank Kleiner, stellvertretender Leiter Kommunikation der Zuger Polizei der Zeitung.

Videos einer Blick-Leserin zeigen das Ausmass des Feuers. Von einem Nachbarhaus aus waren die Flammen, die aus der Wohnung schlugen, deutlich zu sehen. Die riesigen Rauchschwaden und die hellroten Flammen lockten auch viele Schaulustige an.

Ob noch mehr Menschen bei dem Brand verletzt wurden und welche Folgen der Brand für die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses haben, ist noch unklar.