Hoher Sachschaden nach Brand in Tiefgarage in Möhlin AG

Ein Brand hat in der Tiefgarage einer Wohnsiedlung in Möhlin AG in der Nacht auf Donnerstag grossen Sachschaden angerichtet. Personen wurden nicht verletzt. Rund 70 Bewohnende von drei Mehrfamilienhäusern mussten die Gebäude laut Polizeiangaben vorübergehend verlassen.

Publiziert: 10:40 Uhr | Aktualisiert: vor 35 Minuten