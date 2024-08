Brand Feuerzeug löste Hausbrand in Orpund BE aus

Menschliches Verschulden dürfte zum Brand in einem Mehrfamilienhaus in Orpund BE geführt haben. Unvorsichtiger Umgang mit einem Feuerzeug stehe als Brandursache im Vordergrund, teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit.