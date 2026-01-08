Garagenbrand in Brügg führt zu starker Rauchentwicklung

In einer Garage in Brügg ist am Donnerstagmittag ein Brand ausgebrochen. Die Garage und ein Teil des angrenzenden Firmengebäudes wurden dabei stark beschädigt, zudem kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Meldung zum Rauch in der Wasserstrasse ging kurz vor 11.45 Uhr ein, wie die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung schrieb. Die Einsatzkräfte konnten den Brand demnach rasch löschen. Die Personen, die sich im Gebäude und dem angrenzenden Unternehmen befanden, konnten sich selbständig ins Freie begeben.

Um 12.30 Uhr ging auf der Warnapp Alertswiss eine Mitteilung heraus, wonach es in den Gemeinden Brügg und Orpund wegen eines Brandes eine starke Rauchentwicklung gebe. Die Warnung wurde um 13.24 Uhr wieder aufgehoben. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung.

Die Wasserstrasse war laut der Mitteilung während der Arbeiten für drei Stunden für den Verkehr gesperrt. Auch die Autobahn A6 war im Bereich des Brandortes sicherheitshalber für eine Stunde nicht befahrbar. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand von Ermittlungen.