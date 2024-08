Feuerwehr Hünenberg ZG rückt von Übung zum Ernstfall aus

Aus der Übung wurde Realität: Die Feuerwehr Hünenberg ZG ist am Montagabend mitten aus einer Feuerwehrübung zu einem Dachbrand eines Mehrfamilienhauses in Hünenberg gerufen worden.

Die Feuerwehr Hünenberg ZG konnten den Brand auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in Hünenberg vollständig löschen. (Zuger Polizei)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die 70 Feuerwehrleute konnten den Brand auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses an der Huobhalde in Hünenberg ZG vollständig löschen, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten. Verletzt wurde niemand.

Der Notruf der Feuerwehr erreichte das Korps, als sie sich in einer Übung befanden. Mit einem Grossaufgebot konnten sie zum Brand ausrücken. Ein Bewohner hatte laut Mitteilung die Flammen bereits vorgängig mit Wasser eingedämmt.

Warum es zum Brand auf dem Flachdach gekommen ist, wird laut Communiqué untersucht.