Brand Defekter Akku löste Brand in Niedergösgen SO aus

Die Ursache des Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Niedergösgen SO vom vergangenen Donnerstag ist geklärt. Gemäss Ermittlungen der Kantonspolizei löste ein technischer Defekt an einer Batterie den Brand in einer Wohnung aus. Der Bewohner war verletzt worden.