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Leservideo zeigt Rauchsäule über Regensdorf ZH
Brand am Donnerstagabend
Leservideo zeigt Rauchsäule über Regensdorf ZH
In Regensdorf ZH ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Ein Leservideo zeigt die Rauchsäule.
Publiziert: vor 57 Minuten
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