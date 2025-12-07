Ein Porsche geriet in der Nacht auf Sonntag auf der A1 bei Eschlikon TG in Brand. Die Fahrerin blieb unverletzt, doch der Sachschaden beträgt über 100'000 Franken. Die Brandursache wird von der Kantonspolizei Thurgau untersucht.

Darum gehts Ein Porsche geriet auf der A1 in Eschlikon in Brand

Die Fahrerin bemerkte Flammen am Heck und stoppte sofort

Der Sachschaden beträgt über hunderttausend Franken

Ein Porsche ist in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn A1 in Eschlikon TG in Brand geraten. Der Sachschaden beträgt über hunderttausend Franken. Verletzt wurde niemand.

Eine 36-jährige Autofahrerin war gegen 04.45 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Münchwilen unterwegs, als sie Flammen am Heck ihres Fahrzeugs bemerkte, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Sie habe auf Höhe Eschlikon auf dem Pannenstreifen angehalten und sei aus dem Auto gestiegen. Wenig später stand dieses in Vollbrand.

Die Feuerwehr Münchwilen konnte den Brand löschen. Die Brandursache wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt, wie es weiter hiess.