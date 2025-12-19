DE
Bodensee-Rätsel gelöst
Hier wurde die Gin-Kugel gefunden

Eine 800 Kilogramm schwere, mit Gin befüllte Kugel wurde im Sommer 2022 im Bodensee versenkt. Im Dezember war sie weg und konnte nicht wiedergefunden werden. Bis jetzt.
Publiziert: 15:09 Uhr
