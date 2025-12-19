DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Bodensee-Rätsel gelöst: Hier war die 800-Kilo-Gin-Kugel
Bodensee-Rätsel gelöst
Hier wurde die Gin-Kugel gefunden
Eine 800 Kilogramm schwere, mit Gin befüllte Kugel wurde im Sommer 2022 im Bodensee versenkt. Im Dezember war sie weg und konnte nicht wiedergefunden werden. Bis jetzt.
Publiziert: 15:09 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
News Schweiz
0:36
Absperrung in Zürich-Oerlikon
80-Meter-Gerüst ist immer noch instabil
0:49
Lawine in Engelberg OW
Junger Zürcher rettet sich in letzter Sekunde
1:51
Augen zu und durch
Blick-Redaktor testet Murmeli-Gehacktes
3:00
Koch aus Ernen VS
«Die Population muss reguliert werden – wie beim Wild»
1:59
Nachbarin von Brandwohnung
«Ich schaute aus dem Fenster direkt in die Flammen»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen