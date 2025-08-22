Im Schweizer Dorf des Jahres «Es ist einfach das Dolce Vita»

Ascona, sagt Künstler und Dorf-Original Gianpaolo Brunoni, ist wie eine wunderschöne Frau: «Du verlässt sie nie!» Auch unsere Leserschaft ist entzückt und kürt die Perle im Tessin zum Schweizer Dorf des Jahres 2025.

Publiziert: vor 33 Minuten | Aktualisiert: vor 20 Minuten