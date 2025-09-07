DE
Blechlawine sorgt für fast zwei Stunden Zeitverlust
Zehn Kilometer Stau am Gotthard-Südportal

Vor dem Gotthard-Südportal hat sich am Sonntagnachmittag in Richtung Norden ein zehn Kilometer langer Stau gebildet. Reisende mussten mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde und vierzig Minuten rechnen.
Am Gotthard staut es in beide Richtungen. (Archivbild)
Foto: URS FLUEELER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Keystone-SDA und Natalie Zumkeller

Das teilte der Touring-Club der Schweiz auf der Kurznachrichtenplattform X mit. Die Kolonne bildete sich zwischen Faido und der Dosierstelle Airolo. Die Autobahneinfahrt in Airolo wurde in Richtung Gotthard gesperrt.

Auch am Nordportal staute sich der Verkehr: Zwischen Wassen und Göschenen UR verzeichnete der TCS am Nachmittag einen Stau von zwei Kilometern Länge. Autofahrerinnen und Autofahrer mussten dort einen Zeitverlust von bis zu 20 Minuten in Kauf nehmen.

