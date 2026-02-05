In der Nacht auf Donnerstag verunfallte ein Neulenker bei Birrhard im Kanton Aargau. Sein Auto überschlug sich und kam in einem Feld zum Stillstand

Angela Rosser Journalistin News

Der 20-jährige Neulenker hatte in der Nacht auf Donnerstag Glück im Unglück. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt, kam der Fahrer kurz nach Mitternacht aus Richtung Mägenwil her und fuhr Richtung Dorf. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über den Wagen und kam von der Fahrbahn ab.

«Dabei überschlug sich dieser und kam wieder auf den Rädern im angrenzenden Feld zum Stillstand», schreibt die Polizei weiter. Der junge Mann konnte selbständig aus dem demolierten Auto aussteigen und wurde nur leicht verletzt. Eine Ambulanz brachte ihn zur Kontrolle ins Spital. Am Wagen entstand Totalschaden.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Sie nahm dem Neulenker den Führerausweis auf Probe vorläufig ab und stellte den Unfallwagen für weitere Abklärungen sicher.