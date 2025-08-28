Zürcher Regierungsrat beschränkt Medizinstudienplätze

Der Zürcher Regierungsrat hat die Anzahl Studienplätze für Medizin für das Jahr 2026/27 nicht erhöht. Der Kantonsrat fordert eigentlich eine «drastische Erhöhung» der Plätze.

Foto: MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im nächsten Sommer sollen wie in diesem Jahr 380 Studentinnen und Studenten neu an der Medizinischen Fakultät beginnen, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. 50 Plätze davon sind bei der Zahnmedizin angesiedelt, 90 bei der Veterinär-Fakultät.

Für das anschliessende Master-Studium ab 2029/30 legt der Regierungsrat 393 Plätze für die Humanmedizin, 70 für die Veterinärmedizin und 41 für die Zahnmedizin fest. 40 Plätze der Humanmedizin sind für gemeinsame Studiengänge mit den Unis Luzern und St. Gallen vorgesehen, 20 für die Chiropraktik.

Erst im Frühling 2026 entscheidet der Regierungsrat, ob es vor Studienbeginn eine Zulassungsbeschränkung, den Numerus Clausus, braucht. Diese Prüfung kommt seit 1998 zum Einsatz.

Zwar beschloss das nationale Parlament 2024 per Motion die Abschaffung des Numerus Clausus. Der Regierungsrat betonte aber in einer Antwort auf eine Anfrage aus dem Kantonsrat, dass das keinen Einfluss habe. «Der Bund verfügt in diesem Bereich über keine Kompetenzen», hiess es. Über kantonale Unis entscheide der Regierungsrat.

Die Erhöhung der Anzahl Studienplätze in der Humanmedizin war bereits mehrfach Thema von Vorstössen im Kantonsrat. Zwei davon wurden im laufenden Jahr vom Regierungsrat beantwortet. Der Regierungsrat verwies in den Antworten auf frühere Erhöhungen und die Pläne für einen weiteren Ausbau. Die in einem der beiden Vorstösse geforderten 500 zusätzlichen Studienplätze bis 2028 hielt der Regierungsrat jedoch für nicht machbar.