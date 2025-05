Bildung 222-Millionen-Kredit für neue Kantonsschule in Stein AG beantragt

Für den Neubau einer neuen Kantonsschule in Stein beantragt der Aargauer Regierungsrat dem Grossen Rat einen Kredit über 221,9 Millionen Franken. Bereits in diesem Sommer soll der Schulstart in einem Provisorium erfolgen.

