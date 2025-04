Spezielle Parkfelder nur für Handwerker

Die Stadt Biel startet einen Pilotversuch mit speziellen Parkfeldern für Handwerkerinnen und Handwerker. Sie reagiert damit auf deren Bedürfnisse angesichts der Reduktion des öffentlichen Parkraumangebots in der Innenstadt, wie sie am Dienstag mitgeteilt hat.

Die Parkplätze im Zentrum von Biel sind oft belegt. In einem Pilotversuch testet die Stadt nun spezielle Parkfelder für Handwerkerinnen und Handwerker. (Symbolbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Fahrzeuge mit einer Handwerkerparkkarte können auf bestimmten Parkfeldern während drei Stunden parkiert werden, wie die Stadt in einer Mitteilung schrieb. Das Angebot richte sich in erster Linie an Betriebe, die Serviceaufträge und kleinere Bauarbeiten zu erledigen hätten. Die Parkfelder seien nicht für das Parkieren während längerer Einsätze vorgesehen.

Der Pilotversuch konzentriert sich auf ausgewählte Standorte im Stadtzentrum. Das Angebot wird auf bestehenden Parkverbotsfeldern getestet, wie die Stadt weiter schrieb.

Mit dem Pilotversuch will die Stadt dem Mangel an Parkierungsmöglichkeiten für Handwerkerfahrzeuge entgegenwirken. Die Stadt reduziert das oberirdische Parkraumangebot im Zentrum stetig, um Platz für andere Nutzungen zu schaffen. Der Gemeinderat verfolgt die Strategie, das Parkieren soweit möglich in die öffentlichen Parkhäuser zu verlagern. Im Zentrum sind die Parkplätze aber oft belegt. Deshalb nun der einjährige Pilotversuch.