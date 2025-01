Beteiligungen Weiterhin keine Regierungsräte im Verwaltungsrat von BLS und BKW

In den Verwaltungsräten von BLS und BKW sollen weiterhin keine Mitglieder der Berner Regierung sitzen. Die seit 2018 geltende Praxis habe sich bewährt, schreibt der Regierungsrat in seiner am Montag veröffentlichten Antwort auf eine Interpellation.

Publiziert: 15:22 Uhr