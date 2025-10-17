DE
FR
Abonnieren

Besuch bei Firma Alpvision
So werden Produkte vor Fälschungen geschützt

Die Firma Alpvision aus Vevey VD versucht seit 25 Jahren Produkte gegen Fälschungen zu schützen. Die beiden CEOs erklären im Video, wie sie dabei vorgehen.
Publiziert: 00:02 Uhr
Teilen
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen