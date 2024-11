26'000 Personen besuchten die Zentralschweizer Bildungsmesse

Rund 15'000 Schülerinnen und Schüler und 11'000 Erwachsene haben die diesjährige Zentralschweizer Bildungsmesse (Zebi) besucht. Die Messe fand heuer zum ersten Mal in drei statt zwei Hallen statt.

An der Zebi konnten die Jugendlichen die verschiedenen Berufe aktiv erleben. Foto: arnet fotografik

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Messe auf der Luzerner Allmend zählte in den vier Tagen vom 7. bis 10. November rund 26'000 Besucherinnen und Besucher, wie die Messe Luzern am Sonntag mitteilte. Die Nachfrage nach der Zebi sei gross, so der Veranstalter.

Rund 200 Firmen und Berufsverbände präsentierten sich in drei Hallen den Schülerinnen, Schülern und Erwachsenen. 15'000 Lernende aus über 500 Klassen nutzten die Gelegenheit, sich über die 150 Lehrberufe zu informieren. In einer Audio-Lounge sprachen Schüler über ihre Erfahrungen zu «geschlechtsunabhängiger und chancengerechter Berufswahl».

Die Zebi habe auch den Erwachsenen Inspiration geboten, hiess es weiter. Im Fokus stand das Thema «Weiterbildung am Wochenende». Karriere-Talks vermittelten verschiedene Weiterbildungswege durch Höhere Berufsbildung, Universitäten und Hochschulen zeigten ihr Studienangebot.

Weiter teilte die Messe Luzern mit, dass sich über 25'000 Personen auf der Zebi-Website informiert hätten. Dort stellten die Ausstellerinnen und Aussteller in 550 Beiträgen ihre Berufe und Weiterbildungen vor.