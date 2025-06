Zwei Rega-Helikopter nach heftigem Unfall im Einsatz Frontalcrash in Wilderswil BE fordert neun Verletzte

Am Sonntagmorgen ist es in Wilderswil BE zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos gekommen. Neun Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Publiziert: 09:58 Uhr | Aktualisiert: vor 43 Minuten