Schweizer Speedflyer (†30) tödlich verunglückt

Am Samstagvormittag ist ein Speedflyer in der Nähe des Gwächtenhorns verunfallt und verstorben. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet.

In der Nähe dieser Stelle stürzte der Mann ab. Foto: Kantonspolizei Bern

Der Kantonspolizei Bern wurde am Samstagmittag gemeldet, dass ein Speedflyer in Gadmen (Gemeinde Innertkirchen BE) vermisst sei.

Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte leiteten entsprechende Suchmassnahmen ein. Trotz der getroffenen Massnahmen konnte die vermisste Person am 5. Juli 2025 nicht gefunden werden. Am Folgetag konnte schliesslich eine leblose Person im Gelände lokalisiert und geborgen werden.

Opfer war 30-jähriger Schweizer

Gemäss aktuellem Kenntnisstand stieg der Mann zusammen mit zwei weiteren Personen zum Gwächtenhorn auf. Der Mann startete im Bereich des Gwächtenhorns mit seinem Speedglider, mit der Absicht zum Parkplatz Umpol zu fliegen, wobei er aus noch zu klärenden Gründen verunfallte und verstarb. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 30-jährigen Schweizer, der im Kanton Luzern wohnhaft war.

Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern standen auch mehrere Helikopter der Rega, sowie Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz und ein Care Team aus dem Kanton Obwalden im Einsatz.